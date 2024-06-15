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CAWAII FRENCHPAVE サークルチュールの艶ブラウストップス
商品番号 L66618657792
商品名

CAWAII FRENCHPAVE サークルチュールの艶ブラウストップス
ブランド名 カワイイ
特別価格 税込 1,435 円
在庫状況 あり

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商品詳細

人気の完売商品なので、探していた方はこの機会にいかがでしょうか？【商品説明】CAWAIIFRENCHPAVEフレンチパヴェブラウス胸元に咲くサークルチュールの艶ブラウストップスプリーツがあしらわれた、個性的なサークルデザインのブラウスです。顔周りが華やぐことでアクセいらず、黒の身ごろでシックで大人っぽくお召頂けるアイテムです。とろみのある生地で心地よく、光沢感がエレガントな印象を与えてくれます。手洗い可能なのでご自宅でじゃぶじゃぶ洗って頂けるのも嬉しいポイントです。♦colorブラック♦sizeF肩幅　66cm身幅　57cm着丈　60cm袖丈　34cm♦material本体/ポリエステル90％・ポリウレタン10％切り替え部分/ポリエステル100％重さ/約154g
http://narcologia.ru/goods/protein765034.html
http://narcologia.ru/goods/protein387034.html
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専用 CAWAII FRENCHPAVE サークルチュールの艶ブラウストップス ...

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専用 CAWAII FRENCHPAVE サークルチュールの艶ブラウストップス ...

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専用 CAWAII FRENCHPAVE サークルチュールの艶ブラウストップス ...

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専用 CAWAII FRENCHPAVE サークルチュールの艶ブラウストップス ...

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専用 CAWAII FRENCHPAVE サークルチュールの艶ブラウストップス ...

CAWAII FRENCHPAVE サークルチュールの艶ブラウストップス
（黒）チュールを纏うベール袖のシャツトップス

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（黒）チュールを纏うベール袖のシャツトップス

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