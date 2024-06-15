人気の完売商品なので、探していた方はこの機会にいかがでしょうか？【商品説明】CAWAIIFRENCHPAVEフレンチパヴェブラウス胸元に咲くサークルチュールの艶ブラウストップスプリーツがあしらわれた、個性的なサークルデザインのブラウスです。顔周りが華やぐことでアクセいらず、黒の身ごろでシックで大人っぽくお召頂けるアイテムです。とろみのある生地で心地よく、光沢感がエレガントな印象を与えてくれます。手洗い可能なのでご自宅でじゃぶじゃぶ洗って頂けるのも嬉しいポイントです。♦colorブラック♦sizeF肩幅 66cm身幅 57cm着丈 60cm袖丈 34cm♦material本体/ポリエステル90％・ポリウレタン10％切り替え部分/ポリエステル100％重さ/約154g



専用 CAWAII FRENCHPAVE サークルチュールの艶ブラウストップス ...



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2023年最新】フレンチパヴェ ブラウスの人気アイテム - メルカリ



専用 CAWAII FRENCHPAVE サークルチュールの艶ブラウストップス ...



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（黒）チュールを纏うベール袖のシャツトップス



（黒）チュールを纏うベール袖のシャツトップス



アンティークレースの艶ブラウストップス



黒）チュールを纏うベール袖のシャツトップス（シャツ/ブラウス ...



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