絵画　木彫り 中庭からの眺め　エスニック

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商品詳細
30数年前に確かマイアミで購入したものです。遠くに凧あげが見え、ちょっと不思議な風景です。#木彫り#凧あげ#バルコニー#エキゾチック#メキシコ絵画の種類...その他形式...額縁入り主題...風景・海景
http://narcologia.ru/goods/Lincoln983602.html
http://narcologia.ru/goods/reboot503636.html
http://narcologia.ru/goods/waveform10817.html
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