⭐︎新品未使用⭐︎BB GREED カットソー　トップス　Tシャツ

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GREEDinternationalBED\u0026BREAKFASTのトップスになります。新品未使用タグ付きですが、自宅保管であることをご了承いただけますようお願い致します。発送はコンパクトに梱包させて頂きます。どうぞ宜しくお願い致します。カラー···イエロー袖丈···半袖柄・デザイン···無地購入時の金額¥13,000