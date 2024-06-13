23区　今季 フリルデザイン　カットソー　トップス

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★最終お値下げ前面の大きなフリルがアクセントの、23区の今季のカットソーです。6月に定価¥12980で購入し、2ヶ月着用しました。フリルは落ち感があるので膨らまずジャマになりません。それ以外はシンプルですっきりしているので、合わせやすいトップスです。サイズ40ですが9〜11号くらいのサイズ感なので、Mサイズの方におすすめです。カラー 黒素材 綿100%サイズ 40身幅 53着丈 61なるべく小さくしてお送りしたいと思っています。たたみジワなど、お許しくださいませ。#トップス夏#レディーストップス#レディース夏