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23区　今季 フリルデザイン　カットソー　トップス
商品番号 X25846788795
商品名

23区　今季 フリルデザイン　カットソー　トップス
ブランド名 ニジュウサンク
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★最終お値下げ前面の大きなフリルがアクセントの、23区の今季のカットソーです。6月に定価¥12980で購入し、2ヶ月着用しました。フリルは落ち感があるので膨らまずジャマになりません。それ以外はシンプルですっきりしているので、合わせやすいトップスです。サイズ40ですが9〜11号くらいのサイズ感なので、Mサイズの方におすすめです。カラー　黒素材　綿100%サイズ　40身幅　53着丈　61なるべく小さくしてお送りしたいと思っています。たたみジワなど、お許しくださいませ。#トップス夏#レディーストップス#レディース夏
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