素材···ウールカラー···ブラウン系柄・デザイン···プリント（ロゴなど）２０年ほど前のものですが1.2回の使用でその後ハイクラスクリーニングしてタンスで保管していたものです。状態はかなりいい方だとは思います。折りたたんでの発送となります。ご了承下さい。新品を希望の方はご遠慮下さい。ブランドショップで購入した正規品です。



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