BQKOZFIN フルート 16穴 木管楽器 Cキー 初心者セット

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未使用に近い商品になります。付属品のご確認お願い致します。【高品質】高い耐久性と素晴らしい音色、優れた響き、爆発性に大きな違いをもたらします。深くダークな音色で、奏者のパワーにしっかりと確実に応える響きが特長です。高級な銀メッキの16キーカバード/リングキーCフルートには、オフセットGキーとEメカを付き、一流の音質と音色は、愛する方や初心者などにぴったりのギフトです。【美しい音色】明るい音色で鳴らし易く重量のバランスが良くて魅力的な音色を奏で、親しみ深いフルートで、発音にリードを用いないため、他の管楽器よりもタンギングの柔軟性が高いフルートです。【幅広い用途】吹奏楽、オーケストラ、またジャズ、ボサノバなどでも、その柔らかく優しい音色が使われることが多く、管楽器の中でも人気の高い楽器です。高級感を醸し出します。【対象】初心者/上級者/演奏者/音楽愛好者、さまざまな需要が満足されます。初心者は勿論のこと、上級者にも気の向くままに演奏を楽しんでいただける理想的な楽器です。軽い吹奏感で、レスポンスに優れています。