ELISE TRAN ショルダーバッグ トートバッグ ミニウォレット 3点セット

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即購入可○ELISETRANエリーゼトランカハラ3wayバッグ新品未使用・ショルダーバッグ・トートバッグ(エコバッグ)・ミニ財布の3点セットになります。カラー：ブラック軽量でポッケも沢山あるので、機能性がよく使い勝手のいいカバンだと思います。購入後、使用せずにすぐに暗所で保管していました。ショルダーバッグに傷や汚れは見受けられませんでした。トートバッグとミニウォレットは開封していない為実物の写真はありませんが、カラー違いの写真を2枚目と3枚目に載せているので参考程度にご確認下さい。大幅な値下げ不可‪___ハワイ生れ、ハワイ育ちのロコ娘＝エリーゼトランの為に父BenTranさんが、「ハワイの暮しに根付いた」バッグを作ったのが始まり。1996年の登場以来、20年以上渡って地元ハワイのロコに愛されるハワイ発の多機能バッグエリーゼトランKAHARAカバン財布ハワイ日テレポシュレ黒