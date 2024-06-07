アダムエロペ【WEB限定】3WAYシアーカシュクールドレス

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商品詳細
カラー ブラック3wayロングカーデのように羽織りとして前後着方を変えてワンピースとして※流行りのシアー感ありますのでかなり透けます。※F/総丈125|肩幅50|バスト88|そで丈46|ウエスト63~|その他(ペチコート)スカート丈:48ウエスト:63~100ヒップ:106↑購入したサイトのサイズを転記しました。※ペチコート:ワンピース型ではなくボトムス／スカート型のペチコートでした。新品未使用ですが自宅での保管であることご理解ください。
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