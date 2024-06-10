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【ピーターパン】ネバーランド　フォトフレーム　オルゴール　新品未使用
商品番号 D10286698710
商品名

【ピーターパン】ネバーランド　フォトフレーム　オルゴール　新品未使用
ブランド名 ディズニー
特別価格 税込 2,184 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【ピーターパン】ディズニーネバーランド　ティンカーベルフォトフレーム　写真立て　オルゴール新品未使用　外箱あり　タグ付きかなり古いものになりますが、外箱に入れ保管していたもののため状態は良好かと思います●オルゴール付き(動作確認済み)　曲名…『youcanfly』●サイズ(約)…縦23×横19cmオルゴールを鳴らすと時計台の針もまわります♪立体的で存在感ある可愛らしいフォトフレームです。外箱、本体ともに古いものになりますので長期自宅保管品にご理解いただける方のご購入をお願い致します。本体をプチプチ梱包したものを外箱に入れ、さらに梱包しての発送を予定しております。よろしくお願い致します。グッズ種類...フォトフレーム
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