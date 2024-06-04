【NOMADIS】 BETTY　フリンジバッグ

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商品詳細
数回使用しました。一ヶ所小さな角スレがありますがそのほかは特に傷や汚れは見受けられないと思います。吊り下げて保管しておりましたのでベルト部分には若干クセがついておりますが、フリンジ部分はクセもなく綺麗な状態です。カラー:オフホワイト定価:¥23,980スナップボタンの留め方次第で表情を変えられるショルダーバッグ。
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