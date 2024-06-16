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美品！モンクレール Legere ショルダーバッグ クロスボディバッグ
商品番号 F46807366339
商品名

美品！モンクレール Legere ショルダーバッグ クロスボディバッグ
ブランド名 モンクレール
特別価格 税込 16,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MONCLERモンクレールのクロスボディ/ショルダーバッグミニになります。大人気のスモールサイズになります。肌触り柔らかく超軽量で丈夫ですので、長く愛用できるアイテムになります。ハンドバッグとしても使用できる2WAYアイテムです。中央にはラバーMonclerロゴパッチが配置されております。長さを調節するショルダーストラップ付きです。内側は中央に仕切りがあるので、スマホやミニ財布分けて収納可能です。モンクレールLegereクロスボディーバッグ・撥水性ナイロン素材を使用・撥水性ナイロン素材の裏地・カーフレザーのトリミング・ダウンパディング入り・ショルダーストラップは調整可能・ロゴ入りサイズ：L13cmxH16cmxD8cm表地:ナイロン100%;裏地:ナイロン100%;別布:牛革;詰物:ダウン90%フェザー10%カラー···ブラック種類···スマホショルダー/スマホポーチ/サコッシュ素材···ナイロン
http://narcologia.ru/goods/flight649328.html
http://narcologia.ru/goods/conception44257.html
http://narcologia.ru/goods/waveform300617.html
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