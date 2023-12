アリスアンドザパイレーツ ジャンパースカート

アリスアンドザパイレーツの船の柄のジャンパースカートになります!丈感は少し長めで肩にフリルが付いていて可愛いです!家でのみの着用なので傷や汚れは無いかと思われますが気になる方は御遠慮ください!多少のお値下げやご質問はお気軽にコメントください!!



