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LANVIN カットソー　コサージュ　tシャツ
商品番号 N75665361810
商品名

LANVIN カットソー　コサージュ　tシャツ
ブランド名 ランバン
特別価格 税込 975 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LANVINカットソー　コサージュ　tシャツサイズ36肩幅47cm身幅57cm袖24cm着丈69cm状態目立った傷や汚れがない状態です。あくまで中古品であることをご理解の上ご購入お願いいたします。柄・デザイン···その他カラー···ブルー袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏、秋
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