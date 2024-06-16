LANVIN カットソー　コサージュ　tシャツ

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サテンギャザースリーブカットソー

LANVINカットソー コサージュ tシャツサイズ36肩幅47cm身幅57cm袖24cm着丈69cm状態目立った傷や汚れがない状態です。あくまで中古品であることをご理解の上ご購入お願いいたします。柄・デザイン···その他カラー···ブルー袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏、秋