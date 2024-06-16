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テラコッタ フレンチスリーブ ブラウス
商品番号 T77372297616
商品名

テラコッタ フレンチスリーブ ブラウス
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 1,872 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1枚で上品見えするテラコッタカラーの大人可愛いブラウス首元の控えめなフリルやウエストのギャザーがデザイン性のある一着です。バックが少し長めの丈感になっています。フレンチスリーブなので腕もすっきりした印象に◎used商品、自宅保管にご理解頂ける方のみよろしくお願い致します。発送の際はなるべくコンパクトに圧縮梱包させて頂きます。CAPRICIEUXLE'MAGENarccisssnidelMERCURYDUOFRAYI.DFROMFIRSTMuseeHIANDChestyLilyBrownDURASambientmachattAULAAILACasseliniセモアージュハルズアミカプリシューレマージュeimeerowruxeannakerryトラノイhoochiecoochiecynicalROSEBUDBEAMSrosieevintagescotclubquinoatodayfulvintageアッシュペーフランスグレースコンチネンタルクロシェsugarroseヘレンチアminkchairポリーヌブローシニヨンスターchignonstarキトルディニテコリエsricIENAflamingofirmdaysドレスレイブ古着ヤンガニーアトリエシックスブラウンオレンジこちらのブランドがお好きな方にもおすすめです。#matops
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