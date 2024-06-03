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新品未使用 バーバリーブリット ポロシャツ M 希少
商品番号 E61805259539
商品名

新品未使用 バーバリーブリット ポロシャツ M 希少
ブランド名 バーバリーブリット
特別価格 税込 6,426 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます！バーバリーブリットのポロシャツです。肩のバーバリーチェックが可愛いデザインです。こちらの商品は他フリマサイトにも出品しておりますので、売り切れ次第出品を取消しさせて頂きます。ご注意下さい。●ブランドバーバリーブリットブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品全て鑑定済み商品です。●サイズsizeM着丈：62.5cm肩幅：36cm身幅：45cm袖丈：15cm※平置きでの採寸となります。素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さい。●カラーブラックバーバリーチェック●生産国トルコ産●素材綿98%エラステン2%●コンディションこちらの商品は【N】ランクです【N】新品未使用。【S】ほぼ新品。美USEDの商品【A】若干の使用感はあるが、状態の良いUSED【B】USED品の程良い使用感あり。目立つダメージや汚れなし【C】使用感と部分的にダメージや汚れあり【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり※あくまで中古品であることをご理解ください。購入後の返品は原則受け付けておりませんので、事前にお写真をよくご確認いただくか、ご質問ください。●配送方法　簡易梱包、折り畳んでの発送です。　畳ジワなどはご了承下さい。●特徴バーバリーバーバリーロンドンノバチェック
http://narcologia.ru/goods/recycling67814.html
http://narcologia.ru/goods/message249527.html
http://narcologia.ru/goods/revamp205322.html
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