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- 沖縄 かりゆしウェア 琉球の風 大きいサイズ
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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます(^^)【ブランド名】琉球の風【状態】使用感の少ない綺麗な状態です。【サイズ】13号【実寸(平置)】肩幅43身幅53着丈62袖丈26【カラー】ホワイト（白）【素材】ポリエステル65 綿35即購入OKです！あくまでもused品ですので、ご理解頂ける方のみご購入ください(^^)
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