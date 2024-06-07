オーシバルORCIVALフレンチスリーブ　バスクシャツ　トップス　フランス製

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オレンジ柔らかい印象のオレンジですサイズ F着丈約58cm肩幅約50cm袖丈約7.5cm身幅約47cm採寸の誤差はお許しください。コットン100%フランス製数回着用しました。着用感がありますが目立つダメージや汚れなく美品です。オーシバルのフレンチスリーブトップスです。上品なボートネックに、ドロップショルダーの袖ラインがアクセントになったワイドプルオーバー、安定感のあるしっかりとした生地は広がりすぎず、体のラインををカバーしてくれるのもポイントです。おなじみのブランドワッペンがさりげないアクセントに。首元は深すぎないボートネックでシンプルなコーディネートにもきれいなシルエットが引き立ちます。リラックス感があり、Tシャツよりも上品な雰囲気でボトムスとさらっと合わせるだけでコーディネートが決まります。カラー···オレンジ袖丈···半袖柄・デザイン···ボーダーネック···ボートネック季節感···春、夏