タオコムデギャルソン tao COMME des GARCONS Tシャツ

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商品詳細タオコムデギャルソン半袖Tシャツいちご【表記サイズ】S【詳細サイズ】着丈：約59．5ｃｍ肩幅：約36ｃｍ袖丈：約15．5ｃｍ身幅：約43．5ｃｍ裾幅：約46ｃｍタオコムデギャルソンのイチゴ柄プリントTシャツ 3E-T012特に大きなヨゴレ・ダメージはございませんが、全体的に色褪せ、また着用感がございます。USED商品であることをご理解の上ご検討ください。値下げ不可