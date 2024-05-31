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NARACAMICIE ナラカミーチェ　ドット柄　長袖ブラウス
商品番号 E92453874469
商品名

NARACAMICIE ナラカミーチェ　ドット柄　長袖ブラウス
ブランド名 ナラカミーチェ
特別価格 税込 1,505 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数年前に購入しその年のみ着用していました。その後は自宅で保管していました。イタリア製のストライプの織りにマルチカラーのドット柄がオシャレな一枚です。首元はハイネックでフリルが付いています。後ろにボタンがあるプルオーバーです。透け感はあるのでインナーは必要です。前身頃に数箇所糸引きがあります。首から裾まである長めのものもあります。画像でご確認ください。定価は2万代でした。バスト　101㎝ウエスト　101㎝肩幅　36㎝着丈　58㎝⚠️素人が測っておりますので多少の誤差などご了承ください。記載した傷以外にも見逃している傷もあるかと思います。中古品であることをご理解いただける方のご購入をお待ちしております。⚠️発送は場合によりゆうゆうメルカリ便にさせていただくことがございます。その際は発送前にお伝えしご了承いただくようにいたします。　#NARACAMICIE#ナラカミーチェテイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い色···ブラック袖丈···長袖柄・デザイン···ドット
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