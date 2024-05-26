ANA SUI アナスイ がま口 二つ折り ライトブルー 花柄 財布 大人気

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正規品、喫煙者、ペット居ませんご安心ください(__)♪即購入大歓迎◎◎◎◎質問大歓迎です(^ω^)#丸亀生命0101にて他多数出品しております。セットでご購入の方のみ限定で割引させて頂きます(__)♪【ブランド】ANASUIアナスイ【定価】18,700円（箱別売り＋550円）【状態】新品未使用品【発送方法】匿名配送【カラー】ライトブルー水色 花柄系 【サイズ】縦9cm横12cmマチ4cm内側:小銭入れ×1(仕切りがあり2つに分かれております。)、札入れ×1、カード入れ×6、その他収納×4 ※素人の計測した寸法になりますので多少の誤差がある場合がございます。【説明】ボディの小さな花柄や花モチーフの金具が可愛らしいがま口タイプの二つ折り財布ソフトな触り心地の革の雰囲気の良いお洒落なお品です。【素材】牛革傷やシワは正に生きてきた証であり、天然の素材であるからこそ1枚1枚特徴が異なり、仕上がりも均一にはならないのです。以下に天然皮革によく見られる特徴を上げています。顕著なものは検品時に除いていますが、これらを理由とした返品・交換はお受けしておりませんので、何卒ご理解のうえ天然皮革という素材をお楽しみください。【その他】・匿名配送、即日発送、即購入大歓迎。・定価以下での販売となりますのでお値下げはご遠慮下さい・多少のスレ傷等ある場合がございます完璧なお品物をお求めの方はご遠慮下さい・迅速かつ丁寧なご対応をこころがけております・失礼な方や大幅値下げをされる方はご遠慮ください。A287