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新品 Paul Smith ポールスミス 折り財布 マルチカラー ブラック
商品番号 G70099308816
商品名

新品 Paul Smith ポールスミス 折り財布 マルチカラー ブラック
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 6,752 円
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商品詳細

#ryo_ポールスミス#ryo_革小物#ryo_財布ご覧いただきありがとうございます。お値下げは考えておりませんので、プロフィールご一読ください。国内正規品です。〈商品説明〉【カラー】ブラック【特徴】折り財布【状態】新品・未使用※自宅保管の為、店頭レベルの質を求める場合購入をお控えください。購入時からのスレや小傷はご容赦下さい。※レザー特有のトラ・シワは購入時からです。写真をご確認の上ご購入下さい。★箱なし商品です。「＋５００円」で箱をおつけできます。★ゆうゆうメルカリ便に変更致しますのでご希望の際はコメントをお願い致します。★配送料無料の為、出来るだけ簡易包装にて発送させて頂きます。R121
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新品 Paul Smith ポールスミス 折り財布 マルチカラー ブラック
【新品未使用】ポールスミス　折り財布　レザー　マルチカラー ブラック 黒 | フリマアプリ ラクマ

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