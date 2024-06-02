ご覧いただきありがとうございます！nequittezpasヌキテパのコットンノースリーブワンピースです。チャコールグレー色系、すみ黒色、にお花のような模様がしてあり、素敵です！ラスト1点です！秋はカーディガンなどを羽織って着て頂いても素敵です！袋から出したばかりでスカート部分にシワがございます。すいません！とれます！サイズはMサイズ表記身幅、約、45cm着丈、約、127cmです。多少の誤差がございますのでご了承ください。ウエストゴム両サイドポケットあります。できるだけコンパクトにしてお送りさせて頂きます。ご理解、ご了承頂きましてお取り引きをお願いいたします。よろしくお願いいたします！#nequittezpas#ヌキテパ#コットンワンピース#ノースリーブワンピース袖丈···袖なし袖丈···袖なしカラー···チャコール墨色柄・デザイン···花柄季節感···春、夏、秋



ヌキテパ 花柄コットンワンピース チャコール色 | tiketa.co.za



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