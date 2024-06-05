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ダイヤモンドネックレス　k18wg プラチナ　フラワー
商品番号 B57085142228
商品名

ダイヤモンドネックレス　k18wg プラチナ　フラワー
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 22,559 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中央のダイヤのみ大き目なフラワーデザインのネックレスです。画像ではわかりにくいですが私の私見ですが、ダイヤモンドは無色透明でギラギラと輝いていてトップの直径1cmはあるのでかなり目立ちます☆デザインも素敵なので普段使いされてもオシャレで素敵だと思います(*^^*)チェーンも変色などなく綺麗です☆ダイヤモンド　1カラットトップ　Pt900チェーン　18kwg中古品、自宅保管にご理解の上ご購入宜しくお願い致します。#材質...K18wg#ダイヤモンド#Pt900#ネックレス#トップ#キラキラ#綺麗#無色透明
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