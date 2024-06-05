ダイヤモンドネックレス　k18wg プラチナ　フラワー

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中央のダイヤのみ大き目なフラワーデザインのネックレスです。画像ではわかりにくいですが私の私見ですが、ダイヤモンドは無色透明でギラギラと輝いていてトップの直径1cmはあるのでかなり目立ちます☆デザインも素敵なので普段使いされてもオシャレで素敵だと思います(*^^*)チェーンも変色などなく綺麗です☆ダイヤモンド 1カラットトップ Pt900チェーン 18kwg中古品、自宅保管にご理解の上ご購入宜しくお願い致します。#材質...K18wg#ダイヤモンド#Pt900#ネックレス#トップ#キラキラ#綺麗#無色透明