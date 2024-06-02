-kate spade ケイトスペイド　ハンドバック

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ご覧頂きまして、誠にありがとうございます！＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ケイトスペイドニューヨークのハンドバッグです。あまり使用せず保管しておりました。使用回数は2度程かと思います。フォーマルにも普段使いにでも使用していただける上品なバッグです。角度により赤い縁取りがされているのでポイントになると思います。概ね綺麗なお品かと思いますが、内側に少し黒い汚れ有り、長期自宅保管しておりましたので、細かな傷などあるかと思います。保存袋もございますが毛羽立ちがありあまり綺麗ではありません。素人判断の為、神経質な方、評価の厳しい方はご遠慮くださいませ。気になる点などございましたら、お気軽にコメントにてお知らせください。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿katespadenewyorkケイトスペイドニューヨークサイズ|約27×17.5cm（持ち手含まない）持ち手|約20cm付属品|袋、説明書購入店|りんくうプレミアムアウトレット購入額|約36000円程＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿#ケイトスペイド #katespade#newyork#ハンドバッグ #フォーマル#冠婚葬祭 #革#美品#滝沢眞紀子#入学式 #卒業式 #入学式#ku_shop



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