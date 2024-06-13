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未使用　TODAYFUL 2022 FW Leather Square Bag
商品番号 W53446074843
商品名

未使用　TODAYFUL 2022 FW Leather Square Bag
ブランド名 トゥデイフル
特別価格 税込 6,345 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TODAYFUL2022FWLeatherSquareBagカラー:ヌードサイズ:F定価:14,850yen人気商品新品未使用、未開封タグ付きです。コンパクトに折り畳んでの発送となります。※丁寧な梱包と迅速な発送を心がけております。※他フリマサイトにも掲載中のため、突然削除させていただく場合があります。〜商品説明〜本革のレザーバッグはちょうど良い小さめのサイズ感。シボ感のある革を使用しているので古着っぽい雰囲気になっています。持ち手のステッチもポイント。#todayful#トゥデイフル#ライフズ#LeatherSquareBag#レザースクエアバッグ#バック#ハンドバッグ#ミニバッグ#ヌード#ベージュ#2022FW#レディースカラー···ベージュ素材···牛革(本革)種類···ハンドバッグ
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http://narcologia.ru/goods/scissoring16196.html
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