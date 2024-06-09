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ブラウス、レース
商品番号 W85551500116
商品名

ブラウス、レース
ブランド名 Wsmall
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

色···ピンク袖丈···長袖柄・デザイン···レース韓国セレクトショップで購入しました。12000円ぐらいでした。2回使用しました。着ると襟のレースになってまして、中が透けて可愛いです。タンクトップ付きです。Mサイズです。私が160センチで50キロぐらいです。
http://narcologia.ru/goods/contemplate900677.html
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