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商品詳細
色···ピンク袖丈···長袖柄・デザイン···レース韓国セレクトショップで購入しました。12000円ぐらいでした。2回使用しました。着ると襟のレースになってまして、中が透けて可愛いです。タンクトップ付きです。Mサイズです。私が160センチで50キロぐらいです。
http://narcologia.ru/goods/contemplate900677.html
http://narcologia.ru/goods/freezer850698.html
http://narcologia.ru/goods/unusable635774.html
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