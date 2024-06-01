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半袖のチュニック
商品番号 M79751114741
商品名

半袖のチュニック
ブランド名 ニジュウサンク
特別価格 税込 1,599 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···無地カラー···ブラック袖丈···半袖カラー···ブラック袖丈···半袖季節感···春、夏、秋一度着用して，クローゼット保管しておりましたので、シワがあります。サイズが48ですが、少し細身なので、46の方で，ちょうどいいと思います！ウエストが細く見えますよ！
http://narcologia.ru/goods/cotton382461.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming544292.html
http://narcologia.ru/goods/calling372350.html

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