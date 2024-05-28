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laluce （ラルーチェ）バケットバッグ
商品番号 O59929321741
商品名

laluce （ラルーチェ）バケットバッグ
ブランド名 Oankle
特別価格 税込 4,770 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック柄・デザイン···無地素材···本革定価20000円革特有の経年変化はございますが、大きなシミ、汚れ等はございません。防水スプレーを用いて定期的にケアしながら購入後約半年ほど、月1,2回くらいのペースで使用していました。このモデルはラルーチェ初期のモデルとなるので現在入手することができません。探していた方は是非この機会にいかがでしょうか。スマホと財布を入れてお使いいただける便利な大きさです。レザーリングとの相性も良いです。
http://narcologia.ru/goods/response377842.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming272992.html
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