laluce （ラルーチェ）バケットバッグ

カラー···ブラック柄・デザイン···無地素材···本革定価20000円革特有の経年変化はございますが、大きなシミ、汚れ等はございません。防水スプレーを用いて定期的にケアしながら購入後約半年ほど、月1,2回くらいのペースで使用していました。このモデルはラルーチェ初期のモデルとなるので現在入手することができません。探していた方は是非この機会にいかがでしょうか。スマホと財布を入れてお使いいただける便利な大きさです。レザーリングとの相性も良いです。



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