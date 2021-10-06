【MARIA】ラプアンカンクリ　ポケット付きショール　グレー

素材···ウールカラー···グレー柄・デザイン···その他inlivingさんが使っていて、憧れて購入。何度か使用し、クリーニングに出したまま保管しておりました。これから寒くなりますので、ぜひお使いください。#北欧 #フィンランド #丁寧な暮らし



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