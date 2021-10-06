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【MARIA】ラプアンカンクリ　ポケット付きショール　グレー
商品番号 L81853041473
商品名

【MARIA】ラプアンカンクリ　ポケット付きショール　グレー
ブランド名 ラプアンカンクリ
特別価格 税込 2,795 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···ウールカラー···グレー柄・デザイン···その他inlivingさんが使っていて、憧れて購入。何度か使用し、クリーニングに出したまま保管しておりました。これから寒くなりますので、ぜひお使いください。#北欧　#フィンランド　#丁寧な暮らし
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