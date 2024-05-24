kate spade ケイトスペード ショルダーバック

●katespadeケイトスペードチェーンショルダーバックレディースブランドバックファッション◆内側の金具スレ有り、その他特に目立ったダメージもなく綺麗なお品物です。斜め掛け、チェーンを短くして肩掛けができ使い勝手も良いです。【サイズ】縦約17-横約23㎝マチ7㎝ショルダー上部~バック迄の長さ約48～27㎝穴5つ【仕様】中・ファスナーポケット1箇所ポケット1箇所外・ポケット1箇所【付属品】無し【素材】レザー【カラー】ワインレッド系【コンディション】[SA]『コンディションの目安』[NR]…未使用品（新品・新古品含む）※展示・保管等で色焼け、小傷等ができてしまった物もございます。[S]…美品(使用はしているが数回程度で使用感が少ないもの。)[A]…小・中の傷や汚れのみられる中古品だが、コンディションの良い商品。[B]…小・中の傷や汚れなどが見受けられる使用感のある品。[C]…使用感や傷・劣化などが目立つ品。※なお、【SA】・【AB】等のランク表記は、上記に記載しています各ランクの中間程度のコンディションと御理解下さい。取り扱い商品はお客様からお譲り頂いたUSED商品（中には新品、未使用品も御座います）が主になりますので、微細な状態にこだわるお客様はご注文をお控え下さいますようお願い致します。



katespade ケイトスペード HARPER CROSSBODY ハーパー バッグ ...



[ケイトスペード]トートバッグ ショルダーバッグ アウトレット レディース KATE SPADE WKRU6950 129 ライトベージュ マルチ A4対応 [並行輸入品]



Amazon | [ケイトスペード] kate spade バッグ(ショルダーバッグ) WKR00119 ホワイトダヴ カーソン レザー コンバーチブル クロスボディー レディース [アウトレット品] [ブランド] [並行輸入品] | Kate spade(ケイトスペード) | ショルダーバッグ



ケイトスペード ショルダーバッグ アウトレット レディース KATE SPADE WKR00119 001 ブラック



ケイトスペードニューヨーク kate spade new york アウトレット ショルダーバッグ ブレイク ブルー レディース KATE SPADE WKR00560 403 （ブルー）



kate spade ケイトスペード ショルダーバッグ K9997 300 Y32



セール】ケイトスペード ショルダーバッグ アウトレット レディース ...



セール9%OFF】ケイトスペード ショルダーバッグ アウトレット マーティ ...



katespade ケイトスペード スクエア ショルダーバッグ[品番 ...



kate spade ケイトスペード CARSON カーソン パンジートス ショルダー バッグ



ケイトスペードニューヨーク kate spade new york ショルダーバッグ （ピンク）



【Kate Spade】ケイトスペード ナイロン×レザー 黒 レディース ショルダーバッグ【中古】



kate spade/ケイト・スペード ショルダーバッグ PXR00316



kate spade new york - Kate spade ケイトスペード エナメル素材 ...



Amazon | [ケイトスペード] kate spade バッグ(ショルダーバッグ) WKRU7097 ホワイトダヴ ステイシー レザー スモール サッチェル レディース [アウトレット品] [ブランド] [並行輸入品] | Kate spade(ケイトスペード) | ショルダーバッグ