Beyond the reef ビヨンドザリーフ　かごバッグ

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商品詳細
BEYONDTHEREEFのかご、巾着のバッグです。革の持ち手のスナップの位置を変え肩に背負ったり、ハンドバッグとしてもモードに。また外してかごバッグでナチュラルに。またまた、巾着のふわふわファーは取り外しできます。(ファーの裏地も素敵)かごだけでインテリアにも。何通りもお使い頂けます。なので、季節問わず一年中お楽しみください(*^^*)アラログかごは、ささくれ、色味の不均一、ハゲ等アラログの自然由来によるものです。御理解頂ける方にお願い致します。使用頻度数回の為非常に美品です革持ち手55cm(かごの上部に付けた時)かご高さ22cmかご持ち手高さ28cm丸底直径19cm巾着丸底直径16cm高さ23cm素人採寸です。誤差があると思います。ご了承くださいませ。ビヨンドザリーフは受注生産のため出来上がってくるまで一ヶ月から1ヶ月半ほど。職人さんが一生懸命、丁寧に編まれているお品物です。カラー···ベージュ#beyondthereef#ビヨンドザリーフ#かごバッグ
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