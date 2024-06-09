Beyond the reef ビヨンドザリーフ　かごバッグ

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BEYOND THE REEF のかごバック | Pink Papillon



BEYOND THE REEF (ビヨンドザリーフ) カゴバッグ ブラック×ベージュ



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BEYOND THE REEF ビヨンドザリーフ アトリエ4周年記念プチカノア 超格安一点



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ファッションブランド「Beyond the reef」日吉にアトリエ兼ショップを ...



BEYOND THE REEF／ビヨンドザリーフ | Yokohama Kanagawa



編むたのしみ、持つよろこび ビヨンドザリーフと編むバッグ



BEYOND THE REEF ビヨンドザリーフ サック 「SAC」 【人気急上昇 ...



BEYOND THE REEF ビヨンドザリーフ サック 「SAC」



Beyond the reefビヨンドザリーフ かごバッグ の通販 by ゆう｜ラクマ

BEYONDTHEREEFのかご、巾着のバッグです。革の持ち手のスナップの位置を変え肩に背負ったり、ハンドバッグとしてもモードに。また外してかごバッグでナチュラルに。またまた、巾着のふわふわファーは取り外しできます。(ファーの裏地も素敵)かごだけでインテリアにも。何通りもお使い頂けます。なので、季節問わず一年中お楽しみください(*^^*)アラログかごは、ささくれ、色味の不均一、ハゲ等アラログの自然由来によるものです。御理解頂ける方にお願い致します。使用頻度数回の為非常に美品です革持ち手55cm(かごの上部に付けた時)かご高さ22cmかご持ち手高さ28cm丸底直径19cm巾着丸底直径16cm高さ23cm素人採寸です。誤差があると思います。ご了承くださいませ。ビヨンドザリーフは受注生産のため出来上がってくるまで一ヶ月から1ヶ月半ほど。職人さんが一生懸命、丁寧に編まれているお品物です。カラー···ベージュ#beyondthereef#ビヨンドザリーフ#かごバッグ