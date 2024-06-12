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A.D.M.J.　ハンドバッグ　アールデコ　スワロフスキー　レザー　ブラック
商品番号 U96953088190
商品名

A.D.M.J.　ハンドバッグ　アールデコ　スワロフスキー　レザー　ブラック
ブランド名 エーディーエムジェイ
特別価格 税込 7,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

○アイテムA.D.M.J.　エーディーエムジェー　ハンドバッグ　アールデコ　スワロフスキー　レザー　黒　ブラック　王冠　エンブレム　チャーム付き　シルバー金具　クリスタル　エーディーエムジェイ　アクセソワドゥマドモワゼル　AccessoiresDeMademoiselle　ADMJ○サイズタテ19cmヨコ28cmマチ16cmハンドル高さ11.5cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態目立ったキズや汚れはなくまだまだお使いいただけると思います！○カラーブラック　黒○素材レザー○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。○購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品です。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。AU29JPKB0198
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