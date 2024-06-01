エルメス 小物 スカーフ ストール 首巻 肩掛け ロゴ シルク ブラック ...

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商品詳細
エルメス小物スカーフストール首巻肩掛けロゴシルクブラックブランドHERMESエルメス商品名ネクタイ・スカーフ商品番号-カラーブラックサイズ横：22cm 縦：137cm 素材シルク付属品箱ランクABランクコメントシワ(写真参照) タグ有管理番号0516-a5919y※当店が出品している商品は全て業者向けブランドオークションより仕入れたもので全て正規品でございます
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