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値下げしました！バースデーバッシュ　HOODIE FRILL JUMPER
商品番号 W18418912418
商品名

値下げしました！バースデーバッシュ　HOODIE FRILL JUMPER
ブランド名 バースデーバッシュ
特別価格 税込 2,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入金額8,757円です。よく似たものを購入したので出品させていただきます。一度、自宅で洗濯しました。中古品にご理解のある方のみご購入の程よろしくお願い致します。商品の説明素材FRONT:100%NYLONFRILL:84%POLYESTER16%RAYONSIZELength76cmBust67cmSleeveLength48cmShoulderWidth53cmCuff16cm[Zipper(FRONT)/RubberString(COLLAR)※平置きサイズとなります。※独自の計測法で採寸しております。多少の誤差はご了承下さい。※商品について仕様が変更/改良することがございます。多少の誤差はご了承下さい。※生産時期により、生地に色の濃淡が多少ございます。ご理解のうえご注文ください。※個体差による細かいディティールでの返品はお断りさせて頂いております。MODEL：身長160cmカラー···ブラック
http://narcologia.ru/goods/reflector458664.html
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