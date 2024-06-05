値下げしました！バースデーバッシュ　HOODIE FRILL JUMPER

購入金額8,757円です。よく似たものを購入したので出品させていただきます。一度、自宅で洗濯しました。中古品にご理解のある方のみご購入の程よろしくお願い致します。商品の説明素材FRONT:100%NYLONFRILL:84%POLYESTER16%RAYONSIZELength76cmBust67cmSleeveLength48cmShoulderWidth53cmCuff16cm[Zipper(FRONT)/RubberString(COLLAR)※平置きサイズとなります。※独自の計測法で採寸しております。多少の誤差はご了承下さい。※商品について仕様が変更/改良することがございます。多少の誤差はご了承下さい。※生産時期により、生地に色の濃淡が多少ございます。ご理解のうえご注文ください。※個体差による細かいディティールでの返品はお断りさせて頂いております。MODEL：身長160cmカラー···ブラック



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