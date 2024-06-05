コーチ COACH シグネチャー ロゴ バッグ ショルダー おしゃれ 鞄 ...

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ブランド コーチCOACH 4270シグネチャーキャンバス×ライトブラウン 男女兼用長財布、スマホも入る位の大きさです。シンプルで男女兼用。コーディネートしやすいデザインです♪♪2016年の7月頃に、百貨店で新品で購入し、数年使用後自宅保管しておりました。使用していたもののため、色褪せやシミがところどころあります。あくまで中古品になりますので、シミ、ファスナーの滑りの悪さや付属品などが不足している場合がございますがあまり気にされない方は、御縁をお待ちしております。【サイズ】平置き採寸・横…上部…約15m位（平置き） 底部…約15cm位・高さ…約25cm位・マチ…約10cm位（ポケット含む）・持ち手…約62cm位素人寸法の為、若干誤差があるかもしれませんm(__)m入れる物によりサイズが変わります。・500mlペットボトル・横置き縦置き不可・A4サイズ、不可【ポケット】・外側… ・ファスナーポケット…2つ（裏側ポケット内細かいポケットあり） 【状態】・外側…（写真あり）底のレザー部分にシミがあります。手前側のファスナーが若干、開閉しずらいです。・ショルダー…シミが散見されます。・内側…目立つキズ汚れありません。キレイなかなとおもいます。◎◎◎個人差がございますので、よくご検討のほどよろしくお願いいたします◎◎◎エアークッション入れず、梱包させていただきますm(__)mご理解いただき、ご購入くださいm(__)mよろしくお願い致します。