良品 Carol J.キャロルジェイ ハンドバッグ パイソン 蛇柄

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プロの鑑定士が「3回真贋」を行った「鑑定済ブランド品」のみを出品しております◕⁠‿⁠◕⁠❄是非ご覧ください❄#SKブランド…………………………………………………………………………………………☀SKブランドの安心取引☀♦大分県公安委員会古物許可証を取得♦匿名配送、保証有りの安心発送♦当日or翌日のスピード発送♦コピー品返金、返品保証♦全商品送料無料…………………………………………………………………………………………❄ブランド❄carolj. キャロルジェイ❄カラー❄パイソン柄❄素材❄パイソン❄サイズ❄(高)約22cm(横)約30cm(マチ)約13cm※素人採寸なのでご了承下さい。❄付属品❄本体のみ❄購入元❄エコリング、古物市場、大手ブランド買取店ストアのオークションにて購入の為、鑑定済みの商品になりますので、ご安心してご購入下さい。❄商品詳細❄中古品の為、使用感、傷は若干ございますが、ご使用には問題ございません。ヌメリや匂い等もありません。※添付写真にてご判断下さい。❄お願い❄基本的に中古品を必要に応じてクリーニングや補修して出品しております。神経質な方や細かな状態を気にされる方はお控え下さい。写真の色彩に関しては、被写体と実物が異なる場合がありますので、ご了承下さい。ご購入前にプロフィールのご確認を宜しく御願い致します。※翌日発送を心がけています。※古物商許可証取得済み。管理番号…B2013-3734#CarolJ.#キャロルジェイ#蛇柄柄#ハンドバッグ#バッグ#美品#良品#ブラック#パイソン