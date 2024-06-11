ゴールドボタンツイードジャケット　韓国

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商品詳細
カラー···ブラック韓国の通販で購入したツイードジャケットです♡似たような商品を持っているため出品します。試着のみの美品です。約6000円で購入しました。毎年大人気のツイードジャケットで、お色味はブラックです。素材もしっかりとしているので、高みえ\u0026あったかいです♡首元もラウンド型なので、抜け感があります。流行りの短めジャケットなのでスタイルも良く見えます♩新品のため独特なにおいがあります。小さく折りたたんで発送いたします。ご理解のあるかたのみご購入をお願いいたします。DHOLICdholicディーホリック ツイード ツイードジャケット 春ジャケット 韓国 韓国風韓国通販韓国ファッションニットブラウンケーブルニットchuustylenandahotpingohotoronugunokchazarasealoomlyngogosing66girlsディーホリックチュースタイルナンダザラdejougogosinghopinggirlsruleソニョナラSONYUNARAメロンショップMERONGSHOPローレンハイlaurenhichuupapermoon66girilspapermoontokyopmtokyoペーパームーンdholicgogosing韓国韓国ファッションudresserGRLグレイルretrogirlレトロガールkastaneカラー···ブラック
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