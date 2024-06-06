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Dia CUSTOM II GOLD(テナーサックス用 メタルマウスピース) 1
商品番号 F81240701310
商品名

Dia CUSTOM II GOLD(テナーサックス用 メタルマウスピース) 1
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 1,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。hoony(diacustomii)テナーサックス用のメタルマウスピースです。韓国製だそうです。検索してもあまり詳しい情報が出てこないようですね。誤って同じものを複数買ってしまったので出品します。新品です。安価なマウスピースなのでお試しと思い購入しました。普段はOttoLinkMetal7あたりを使用しています。比較して、オープニングが少しそれよりは広いかな、という印象です。リードは普段より少し柔らかめのもののほうが鳴らしやすく感じました。作りもしっかりしています。メタル試してみたいけど。。という方は購入されてみてはどうでしょうか。即購入OKですが、新品なのでNC/NRとさせてください。何卒、ご理解頂ける方のご購入をお願い致します。ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。STYLE(スタイル):ROLLOVERBAFFLEOPENING(オープニング):0.105inchOPENINGLENGTH(オープニング長さ):24mm(M)
http://narcologia.ru/goods/encourage429372.html
http://narcologia.ru/goods/Addict295118.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation631221.html
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