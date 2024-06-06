Dia CUSTOM II GOLD(テナーサックス用 メタルマウスピース) 1

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【Hoony Dia Custom】青いマウスピースで話題になった韓国メーカーの新たな一本！



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ご覧いただきありがとうございます。hoony(diacustomii)テナーサックス用のメタルマウスピースです。韓国製だそうです。検索してもあまり詳しい情報が出てこないようですね。誤って同じものを複数買ってしまったので出品します。新品です。安価なマウスピースなのでお試しと思い購入しました。普段はOttoLinkMetal7あたりを使用しています。比較して、オープニングが少しそれよりは広いかな、という印象です。リードは普段より少し柔らかめのもののほうが鳴らしやすく感じました。作りもしっかりしています。メタル試してみたいけど。。という方は購入されてみてはどうでしょうか。即購入OKですが、新品なのでNC/NRとさせてください。何卒、ご理解頂ける方のご購入をお願い致します。ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。STYLE(スタイル):ROLLOVERBAFFLEOPENING(オープニング):0.105inchOPENINGLENGTH(オープニング長さ):24mm(M)