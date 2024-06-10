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⭐️24時間以内発送⭐️ロンシャン　プリアージュ s パープル　ピンク刺繍
商品番号 J35181059265
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⭐️24時間以内発送⭐️ロンシャン　プリアージュ s パープル　ピンク刺繍
ブランド名 ロンシャン
特別価格 税込 3,016 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◎送料無料◎匿名配送即購入大歓迎です❤︎ロンシャン　誕生70周年記念モデルの特別限定のプリアージュのバックです＾＾内ポケットが広いタイプになります。海外の正規ルートからの並行輸入品です。他にも色々ロンシャン出品中です♪#marcのロンシャン●サイズ約横上部34cm/下部23cm×縦22cm×マチ13.5cm※多少の誤差はご容赦ください。◎小物類がたっぷり入る、持ちやすいバッグです♪●素材ナイロン/レザー開閉種別：スナップ/ファスナー内部様式：オープンポケット×1●色:ミルティユ、ビルベリー、ピンク（刺繍)●ナイロン生地の為、折りじわがつく場合がございます。予めご了承ください。発送の際は折り畳んでお送りさせていただきますm(__)mご質問等ございましたらお気軽にどうぞ＾＾
http://narcologia.ru/goods/approximate400820.html
http://narcologia.ru/goods/composite81254.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation47324.html
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