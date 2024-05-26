☆値下げ中！☆マルニマーケット☆2023☆テープバスケット☆かごバック☆

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商品詳細
色:アイボリー×ブラックサイズ:W30cm×H27cm×D15cmMADEINCOLOMBIAMARNIタグ付き正規品サマーバッグかごバッグカゴバッグ2023年6月7日福岡岩田屋本店マルニマーケットにて、先行販売された限定品です。即日完売していました。整理券をもらい、2時間近く待ちましたので、ショップに入り思わず、購入予定個数より多めに衝動買いしてしまいましたので、出品いたします。本物です！！アイボリーと黒の間にグリーンが入っていて、とっても可愛いです！コロンビアの職人さんの手作りの為、個体差が多少あるようです。ご理解の程よろしくお願い致します。
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