人気美品ロンシャンかごトップハンドルバッグトートバッグショルダーバッグ

プリアージュネオのNEWモデルかごバッグ即購入可能です。軽くて使いやすいロンシャンのルプリアージュにショルダー付きが登場。ルプリアージュネオ内ポケット２つ付き。シンプルで高級感ある感じが素敵です。状態:新品未使用■カラー:ブラック■付属品:ショルダーストラップSサイズ約横上部35cm/下部21cmx縦23cmハンドル高さ：約10ｃｍ仕様：フラップ+ホック+ファスナー開閉付属品袋、タグ、ロンシャンカード、ショルダーストラップ、ロンシャン紙袋付き写真は実物に合わせて撮影されたもので。ご確認の上ご購入よろしくお願い致します。よろしくお願いします。掲載している商品は在庫がある為。並行輸入品の為、国内正規品と同等のクオリティーや保証をお求めの方はご購入はお控えいただくよう、お願いします。※アウトレット製品の為、サイズや形に個体差があり、製造過程で出来てしまう、歪み、元々の傷、汚れ、スレ、シワなどの跡が付いている場合がございます



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