セプテム　エモーショナルプロ　美品

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商品詳細
タイプ···美顔器部位···全身セプテムのエモーショナルプロです。1回だけ使用しました。画像5枚目の袋に少し黒くなっているところがあります。袋なので気にならない方でしたら大丈夫だと思います。こちらの美容機器と一緒に使用する美容液もお付け致します。こちらは一回のみ使用いたしました。なのでたっぷり残っています。美容液は別で出品しているのでもし追加で何点かほしい場合はコメントください。あくまで一度人の手に渡った中古品ですので、神経質な方のご購入はご遠慮下さいますようお願い致します。かんたんラクマパック(日本郵便かヤマト運輸かは未定）で発送予定です。エモーショナルプロ定価281,600円（税込）エイエックスセブンビーエムセラム定価12,100円(税込）閉
http://narcologia.ru/goods/reboot640436.html
http://narcologia.ru/goods/recycling625214.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement640699.html
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エモーショナルプロ-
セプテム エモーショナルプロ 希少 黒入荷！
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セプテム エモーショナルプロ(13日から通常の金額に戻します ...
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