スマイルタブレット 3R android化済

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商品詳細
値引きは出来ません【発送するもの】□本体□専用充電器□タッチペン以上のセットとなります。付属の専用充電器の他、microUSB（Bタイプ）端子からも充電可能です。android化されておりますのでゼミデータは使用できません。Googleアカウント削除後初期化して発送致します。デバイスロック、アカウントロックにはなりません。動作確認済。ボタン操作、充電動作も問題ありません。Wifi環境があれば、契約しなくてもYoutubeの視聴やPlayストアからアプリのダウンロードが出来ます。バッテリーはYoutube約1時間で9%減る程度です（保証するものでは有りません）。全体的に見て目立つ様な傷や汚れは有りません。比較的綺麗な状態かと思います。モデルSZJ-JS202android9RAM3GBROM32GB10インチスマイルタブレット3Randroid化済
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