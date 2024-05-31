ホンダ N-ONE G・Lパッケージ 車検6年8月 機関良好

ホンダN-ONEG・Lパッケージ車検6年8月まで！！機関良好！！プッシュスタート！！オートライト！！ローダウン！！ステアリングスイッチ！！ナビ・ワンセグ・Bluetoothオーディオ・バックカメラ付き！！外装状態小傷、汚れあるが年式を考えると綺麗内装状態小傷、汚れあるが年式を考えると綺麗その他車両状態特になし自動車基本情報メーカー名ホンダ車種名N-ONEグレードG・Lパッケージ排気量0.66L初度登録 平成25年8月走行距離173789キロ出品時走行距離の状態実走行色ブラック車検有効期限6年8月ミッションAT型式DBA-JG1車体番号1061＊＊＊エンジン 異音なし漏れなし灯火類 問題なしタイヤ50%50%(S/T)屋号 autoshoprise住所埼玉県入間市南峰東外野754-1古物商番号431120052016号



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