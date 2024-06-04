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TEIN BASIC FLEX
商品番号 K34593875848
商品名

TEIN BASIC FLEX
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 1,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

用品の種類···車高調整　　TEINフルタップ車高調ショック　カートリッジ　2本M53×20テイン流用　補修　交換　オーバーホール　ストローク量　最短80mmシェルケース最短215mm正立式フルタップアブソーバー用品の種類···その他対応車種メーカー···ホンダ　オデッセイRB1〜RB4対応車種メーカー···汎用、ホンダ　　　　ストローク量とシェルケースの長さが合えば取り付け可能です　購入時ストローク量とシェルケースの長さ確認後　購入していただけると間違いないと思います　わからない事がありましたら質問欄にて質問していただければご答えいたします　よろしくお願いします
http://narcologia.ru/goods/conception989157.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador473006.html
http://narcologia.ru/goods/procurement228833.html

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