TEIN BASIC FLEX

用品の種類···車高調整 TEINフルタップ車高調ショック カートリッジ 2本M53×20テイン流用 補修 交換 オーバーホール ストローク量 最短80mmシェルケース最短215mm正立式フルタップアブソーバー用品の種類···その他対応車種メーカー···ホンダ オデッセイRB1〜RB4対応車種メーカー···汎用、ホンダ ストローク量とシェルケースの長さが合えば取り付け可能です 購入時ストローク量とシェルケースの長さ確認後 購入していただけると間違いないと思います わからない事がありましたら質問欄にて質問していただければご答えいたします よろしくお願いします



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