20系アルファード　ヴェルファイア タナベダウンサス(リア用)

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トヨタ20系ヴェルファイア、アルファード4WD(2.4Ｌ)ですタナベ ダウンサス(リア用NF210)新品未使用ですが個人差が御座いますので必ず画像にて判断してください擦り傷、汚れはあります。画像に写っている物で全てです。3Nでお願いしますご質問等ありましたら必ずご購入前にお願い致します。