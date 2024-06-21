マーチニスモs GT FUNTORIDE SPRING ダウンサス

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商品詳細
マーチニスモS(k13改)用 タナベ GTFUNTORIDESPRINGフロント、リア(1台分)のダウンサスセットです。購入後、箱を開けてスプリングを取り出したりはしましたが、車への取り付けはしていませんので、新品未使用とさせていただきました。写真にある通り、書類やステッカーもあります。ローダウンをお考えのマーチニスモs乗り方、乗り心地に定評のあるタナベのダウンサスはいかがでしょうか。推定ダウン値(mm)F：-10〜-20/R：-0〜-10バネレート(Kg)F：3.3/R：5.1特にご希望がなければ、画像にある箱のままで発送させていただきたいと思います。商品の詳細などについては、メーカーのサイトでご確認いただければと思います。https://www.rd-tanabe.com/tanabe/lineup/gt/funtoride-spring/https://www.rd-tanabe.com/parts/価格のご希望などございましたら、コメントください。
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