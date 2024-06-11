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ミラ ムーヴ オプティ コペン ダイハツ車 加工ロアアーム
商品番号 C44949937701
商品名

ミラ ムーヴ オプティ コペン ダイハツ車 加工ロアアーム
ブランド名 Cspare
特別価格 税込 3,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ダイハツ車の加工ロアアームになります。10mm延長の30mm上げ加工使用です。こちらのロアアームをつけると2度くらいキャンバーが付きます。自分はキャンバーボルトと合わせて4度位付けて走ってました。適応車種はミラ(L700系)ムーヴ(L900系)オプティ(L800系)コペンL880左用が少しグリスが出ていますがそのまま使用してました。気になる方は購入しない方が良いかと思います！送料は発送時でないと分からないのでお答えできません。
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