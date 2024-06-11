８０ハリアー.タナベダウンサス★美品★

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TANABE SUSTEC NF210 のパーツレビュー | ハリアーハイブリッド ... TANABE SUSTEC NF210 のパーツレビュー | ハリアーハイブリッド ...



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タナベダウンサスNF210になります。4月に新品購入して約3ヶ月くらい使用しましたが、もう少し下げたかったので別のダウンサスを購入した為不要になったので出品致します。装着後の走行距離は大体3,000キロくらいなのでヘタリ等も無く多少の塗装ハゲやスリキズくらいなので比較的綺麗な方だと思います。9枚目と10枚目の画像は取り外す直前の画像になります。イメージとして参考にして下さい。多少の値引き交渉大丈夫です。宜しくお願いします。