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カワサキZ1/Z2 マッハ3 H1 H2オイルシール、ダストシール2台分チョイ
商品番号 M62103223781
商品名

カワサキZ1/Z2 マッハ3 H1 H2オイルシール、ダストシール2台分チョイ
ブランド名 カワサキ
特別価格 税込 5,888 円
在庫状況 あり

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商品詳細

対応車種メーカー···カワサキZ1やマッハ3等の36パイのオイルシールやダストシールです。オイルシール5個　92049-1216ダストシール4個　44010-021カワサキ純正品です。ストックに如何でしょうか。
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